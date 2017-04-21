| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！ 高雄連傳民宅火警 雲梯車救出4人 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

林金貴停止執行出獄 高雄高分檢將提抗告

2017-04-21  20:52

〔記者黃建華／高雄報導〕針對十年前涉嫌槍殺王姓運將被判無期徒刑定讞、在台南監獄服刑的林金貴，本月19日獲高雄高分院裁定「全案准予再審並停止刑罰執行，林金貴今出獄。不過，高雄高分檢將針對「停止執行」的裁定提出抗告，至於再審，則沒有意見。

對此，林金貴的律師羅士翔晚間電話受訪則表示，將等看到高雄高分檢抗告內容再提供林金貴後續訴訟的相關協助。

廣告
  • 針對林金貴案「停止執行」出獄，高雄高分檢將提出抗告。（圖擷自google街景）

    針對林金貴案「停止執行」出獄，高雄高分檢將提出抗告。（圖擷自google街景）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林金貴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：林金貴停止執行出獄 高雄高分檢將提抗告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.