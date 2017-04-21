林金貴停止執行出獄 高雄高分檢將提抗告

2017-04-21 20:52

〔記者黃建華／高雄報導〕針對十年前涉嫌槍殺王姓運將被判無期徒刑定讞、在台南監獄服刑的林金貴，本月19日獲高雄高分院裁定「全案准予再審並停止刑罰執行，林金貴今出獄。不過，高雄高分檢將針對「停止執行」的裁定提出抗告，至於再審，則沒有意見。

對此，林金貴的律師羅士翔晚間電話受訪則表示，將等看到高雄高分檢抗告內容再提供林金貴後續訴訟的相關協助。