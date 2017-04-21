高雄連傳民宅火警 雲梯車救出4人

高市前鎮區晚間再傳火警，所幸無人受傷。（記者洪定宏翻攝）

2017-04-21 20:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市前鎮區今天下午才剛發生公寓火警，受困的2名長者順利被救出後，晚間約8點，同樣是前鎮區再傳透天厝火警，有人受困屋內，消防隊逐層搜索，並以雲梯車救出2名成人及2名小孩，所幸無人受傷。

因為據報前鎮區南寧街民宅有人受困，消防局調派瑞隆、成功、苓雅、新興等分隊10多部車輛趕往現場，赫見有火舌冒出，迅速出水，於8點18分撲滅火勢，救出余姓男子、女外勞、5歲及3歲男童，都沒有受傷，不需送醫，起火地點在1樓客廳，燒毀沙發及電動腳踏車電池，原因調查中。