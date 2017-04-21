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廢五金商中盤商欠稅千萬 被管收3個月

2017-04-21  20:36

〔記者黃建華／高雄報導〕行政執行署高雄分署今傳喚涉嫌欠稅千萬元的李姓廢五金中盤商，因李涉嫌脫產不繳，向高雄地院聲請管收獲准，裁定將李管收3個月，解送高雄看守所。

經營廢五金買賣的隆申環保企業有限公司李姓負責人，涉嫌在民國97年時利用假發票申報營業稅，不實墊高營業成本逃漏稅捐。經國稅局查獲後，自民國100年起補徵稅金合計1336萬餘元，並移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署調查發現，李姓負責人在國稅局調查假發票時，即將公司銀行存款760萬餘元，分批以現金方式提領一空，移送強制執行時，公司已經全無財產可供執行。

高雄分署今天再次傳喚李姓負責人到案說明，其仍然拒絕清償欠稅，高雄分署依據行政執行法第17條第6項之管收規定，向高雄地方法院聲請管收，法官訊問李姓負責人後，認為其脫產事實明確，裁定管收3個月，將李姓負責人解送看守所。

高雄分署呼籲，凡脫產必留下痕跡，對於欠稅案件必定詳細調查全力執行，絕不讓欠稅人有機會違法脫產逍遙法外。

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  • 欠稅的李姓廢五金中盤商遭裁定管收3個月，解送高雄看守所。（資料照，記者黃建華攝）

    欠稅的李姓廢五金中盤商遭裁定管收3個月，解送高雄看守所。（資料照，記者黃建華攝）

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