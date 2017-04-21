逆轉！警追賊釀1死 官司纏訟8年判無罪
2017-04-21 20:34
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局保安大隊小隊長陳風烈，8年前開車追捕騎機車逃逸的毒犯余政興，余男逃逸時不慎自撞水泥護欄，後座女子黃雅雯彈飛喪命，桃園地院一審認定陳員未保持安全距離，追捕過程違反比例原則，依業務過失致死罪判刑6個月，二審高院認定陳男是依法執勤，是余男自己不停車而肇事，改判陳男無罪，全案仍可上訴。
小隊長陳風烈得知判決結果後表示，再談這件事對他來說很沉重，打擊犯罪卻背上官司，對他來說不是很公平，他前後出庭10多次，經歷多年的心理煎熬，二審獲判無罪心情如釋重負，感謝法官詳實調查，也感謝隊上長官、同仁的鼓勵及支持。
保大同仁說，很心疼陳風烈這些年的煎熬，但他在工作上並未因此退縮，事發後隔年他從隊員升上小隊長，帶領的小隊績效名列前茅，十分難能可貴，二審判決結果不僅對陳風烈，對其他同仁來說也很重要，士氣提升不少，感謝法院對警察執法的支持。
基層員警在臉書社團「警察之友會」，幾乎一面倒留言大讚「法官好樣的」、「法官有擔當」、「終於有人支持基層警察」、「判無罪是鼓勵警察認真追賊」、「如果還判有罪，以後追人犯用喊的好了，不然追一半就好」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友
- 畫技比戰技強！少校軍官偽造體能成績單緩起訴
- 詐欺洗錢中心一年經手上億 警搗破逮10人到案
- 男大喊「我要搶劫」！判罰5萬元
- LINE群組罵人「豬生狗養貓帶大」 昔日高中同學被起訴
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 看不出來50歲！「李敏鎬媽」熱褲曬辣腿
- 2017巴塞爾錶展專輯18：百花爭妍 翩翩時光3
- 2017巴塞爾錶展專輯4：經典年代 時光慶典1
- 防校園午餐頻出包 彰縣3局處「提槍上陣」
- 2017巴塞爾錶展專輯8：時光美計 各有所長2
- 選台北市長 朱立倫：沒有這回事
- 重慶南路書街沒落好無奈 攜手「無奈熊」救人氣
- Baby產後3個月 悄復工瘦回A4腰
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 自由開講》官方司改者的良心
- 台泥國際流通股份 台泥257億全部收購
- （影音）激推加拿大合法賭博 徐乃麟：台灣流失一堆稅金
- 高雄農產品躍上台中地中海料理餐桌
- 藝閣灑糖果 清潔隊員清除很頭疼
- 糗了！金正恩「太陽節」大閱兵 坦克竟故障冒煙
- 外銷訂單連八紅
- EXO前成員來台唱 山東千億老爸助攻
- 龍田國小日式宿舍 地方促速修
- 竹縣原鄉工作坊5月巡迴 盼啟動部落自治與協商機制
- 興蘭海運無預警停航 最重恐面臨30萬罰鍰
- 自由廣場》高學歷政府沒常識
- 徐佳瑩攻蛋倒數 歌迷獻愛灑狗糧
- 陳剛信即刻轉台 新官上任立馬巡視TVBS
- 板橋果菜市場5/7 開幕 設青農專區
- 水手服+清純辮子 35歲安達祐實挑戰制服誘惑
- 川普稱「朝鮮曾屬中國」 南韓怒駁斥
- 新北納大雷雨特報警戒區 達標就啟動山區防溺機制
- MLB》飆161伸卡仍挨打 「雷神」7局飆10K吞首敗
- 宮廟被轟11槍3人遭砍 賴銘偉還原尋仇原因經過
- 李來希：不想拿太陽花當墊背
- 2017巴塞爾錶展專輯12：互助之作展新局2
- MLB》旅韓巨砲表現太狂 小熊懷疑他用禁藥
- 審稿造假 中國學者遭國際期刊撤銷107篇醫學論文
- 婦聯會收國防部等官方單位撥款 綠籲查扣文件、防脫產
- 內雙溪賞螢 限量導覽週日開放報名
- 大姨媽來了也不放過！女星自爆拍戲旁人幫脫內褲
- 林可彤準媽咪 孕後注重美白
- 砍月退教授怨付不出房貸 李茂生批「火上加油」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：逆轉！警追賊釀1死 官司纏訟8年判無罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分