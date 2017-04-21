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逆轉！警追賊釀1死 官司纏訟8年判無罪

2017-04-21  20:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局保安大隊小隊長陳風烈，8年前開車追捕騎機車逃逸的毒犯余政興，余男逃逸時不慎自撞水泥護欄，後座女子黃雅雯彈飛喪命，桃園地院一審認定陳員未保持安全距離，追捕過程違反比例原則，依業務過失致死罪判刑6個月，二審高院認定陳男是依法執勤，是余男自己不停車而肇事，改判陳男無罪，全案仍可上訴。

小隊長陳風烈得知判決結果後表示，再談這件事對他來說很沉重，打擊犯罪卻背上官司，對他來說不是很公平，他前後出庭10多次，經歷多年的心理煎熬，二審獲判無罪心情如釋重負，感謝法官詳實調查，也感謝隊上長官、同仁的鼓勵及支持。

保大同仁說，很心疼陳風烈這些年的煎熬，但他在工作上並未因此退縮，事發後隔年他從隊員升上小隊長，帶領的小隊績效名列前茅，十分難能可貴，二審判決結果不僅對陳風烈，對其他同仁來說也很重要，士氣提升不少，感謝法院對警察執法的支持。

基層員警在臉書社團「警察之友會」，幾乎一面倒留言大讚「法官好樣的」、「法官有擔當」、「終於有人支持基層警察」、「判無罪是鼓勵警察認真追賊」、「如果還判有罪，以後追人犯用喊的好了，不然追一半就好」。

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  • 8年前車禍發生時，由於桃警、當事人說法紛陳，檢察官特別指派刑事局人員到場採證。（記者謝武雄攝）

    8年前車禍發生時，由於桃警、當事人說法紛陳，檢察官特別指派刑事局人員到場採證。（記者謝武雄攝）

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