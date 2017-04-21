500噸營建廢棄物 新竹載到台中沿路丟

2017-04-21 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中海線沿著西濱快速道路到烏日、南屯等9處偏僻空地，去年10月遭人連續偷倒營建廢棄物共5百公噸，環保局聯合檢警查緝發現新竹市一家清除業者以合法掩護非法，收購廢棄物後賤價交給環保蟑螂載運到中部棄置，該案依廢清法移送法辦，環保局也要求業者在3個月內清除完畢。

環保局指出，清水、梧棲、龍井、烏日、南屯區沿著西濱快速道路附近，一個月連續發生9起在半夜被偷倒大批廢棄物，由於太過密集，懷疑是犯罪集團所為，報請檢警聯合偵辦，不但調閱監沿線監視器，也去扒垃圾，發現大多是新竹來的建築廢棄物。

檢警環調查是新竹市一家合法廢棄物清除公司所為，郭姓業者與吳姓環保蟑螂組成環保犯罪集團，涉嫌向多家營建公司收購建築廢棄物，以合法掩護非法，再賤價交給吳姓駕駛，開著曳引車載運廢棄物沿著西濱快道路附近亂丟在台中地區，躲避環保單位查緝，謀取不法暴利。

檢警上月到新竹搜索破獲該犯罪集團，依違反廢清法將郭嫌等人移送法辦，將面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。昨天郭嫌到棄置地指認坦承非法棄置，環保局也責令負起5百噸廢棄物的清理責任，要求提交清理計畫書，且須合法處置，最晚3個月內清完。

這名吳姓駕駛很狡猾，去年10月趁著颱風後部分道路監視器損毀，且刻意避開監視器的偏僻路線，只要車子開得進去的空地就亂倒，不論是馬路邊還是私有空地，不少地主一夜醒來發現門前被倒大堆垃圾，相當驚慌，環保局指出，清查這些垃圾幾乎是建築廢棄物，不會產生臭味或立即性污染。