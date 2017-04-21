| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！ 高雄連傳民宅火警 雲梯車救出4人 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

500噸營建廢棄物 新竹載到台中沿路丟

2017-04-21  19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中海線沿著西濱快速道路到烏日、南屯等9處偏僻空地，去年10月遭人連續偷倒營建廢棄物共5百公噸，環保局聯合檢警查緝發現新竹市一家清除業者以合法掩護非法，收購廢棄物後賤價交給環保蟑螂載運到中部棄置，該案依廢清法移送法辦，環保局也要求業者在3個月內清除完畢。

環保局指出，清水、梧棲、龍井、烏日、南屯區沿著西濱快速道路附近，一個月連續發生9起在半夜被偷倒大批廢棄物，由於太過密集，懷疑是犯罪集團所為，報請檢警聯合偵辦，不但調閱監沿線監視器，也去扒垃圾，發現大多是新竹來的建築廢棄物。

檢警環調查是新竹市一家合法廢棄物清除公司所為，郭姓業者與吳姓環保蟑螂組成環保犯罪集團，涉嫌向多家營建公司收購建築廢棄物，以合法掩護非法，再賤價交給吳姓駕駛，開著曳引車載運廢棄物沿著西濱快道路附近亂丟在台中地區，躲避環保單位查緝，謀取不法暴利。

檢警上月到新竹搜索破獲該犯罪集團，依違反廢清法將郭嫌等人移送法辦，將面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。昨天郭嫌到棄置地指認坦承非法棄置，環保局也責令負起5百噸廢棄物的清理責任，要求提交清理計畫書，且須合法處置，最晚3個月內清完。

這名吳姓駕駛很狡猾，去年10月趁著颱風後部分道路監視器損毀，且刻意避開監視器的偏僻路線，只要車子開得進去的空地就亂倒，不論是馬路邊還是私有空地，不少地主一夜醒來發現門前被倒大堆垃圾，相當驚慌，環保局指出，清查這些垃圾幾乎是建築廢棄物，不會產生臭味或立即性污染。

廣告
  • 台中西濱快速道路附近9處空地，遭郭姓清除業者偷倒營建廢棄物。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中西濱快速道路附近9處空地，遭郭姓清除業者偷倒營建廢棄物。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台中西濱快速道路附近9處空地，遭郭姓清除業者偷倒營建廢棄物。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中西濱快速道路附近9處空地，遭郭姓清除業者偷倒營建廢棄物。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台中西濱快速道路附近9處空地，遭郭姓清除業者偷倒營建廢棄物。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中西濱快速道路附近9處空地，遭郭姓清除業者偷倒營建廢棄物。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷倒廢棄物 營建廢棄物
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：500噸營建廢棄物 新竹載到台中沿路丟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.