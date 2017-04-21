林金貴案更審 傍晚6點02出監

2017-04-21 18:59

〔記者黃文瑜／台南報導〕在台南監獄服刑的林金貴，十年前涉嫌槍殺王姓運將被判無期徒刑定讞，但他一再喊冤，高雄高分院19日審結果，認為新事證足以動搖原確定之判決結果，裁定全案准予再審並停止刑罰執行，今天傍晚6點02分，獲准出監，家人隨及將他帶回高雄。

2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機，在車上突遭乘客槍殺，兩名路人看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方據此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，再由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。林男否認涉案且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。

高雄高分院19日認為，包括林在案發前兩個月理短髮去拍的大頭照、醫師鑑定人類頭髮生長速度等意見，及中研院專家辨識監視影像結果等新事證，足以動搖原確定判決結果，因此裁定再審並停止執行。