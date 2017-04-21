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年金改革衝突事件涉嫌人 5人主動到案應訊 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
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通緝犯還敢違規停車 被警逮個正著

通緝犯游男（中）搭乘友人的轎車，結果因為有人違規停車被警方逮捕。（記者邱奕統攝）

2017-04-21  19:07

〔記者邱奕統／桃園報導〕被桃園地檢署通緝的26歲游姓男子，今天下午搭乘友人轎車，行經桃園市平鎮區延平路時，因為友人違規併排停車，遇警方盤查，當場被逮個正著，警方還在游男身上起獲1把改造空氣槍，訊後除解送歸案，另依槍砲罪嫌移送法辦。

警方調查，游男因涉竊盜、毒品等罪在3月16日被地檢署通緝，游男四處逃逸，今天下午搭乘友人轎車，行經平鎮區延平路時，友人將車子違規併排停在1間超商門口，隨即下車進入超商購物，游男坐在副駕駛座顧車。

警方說，當時因為車流量大，巡邏員警經過，發現違規停車因而趨前盤查，坐在副駕駛座的游男見到警方，立即爬到駕駛座想開車逃逸，但被警方制止，並將他從駕駛座拖出車外制伏。

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  • 警方在游男身上起出改造空氣手槍。（記者邱奕統攝）

    警方在游男身上起出改造空氣手槍。（記者邱奕統攝）

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相關關鍵字： 槍砲彈藥刀械管制條例 通緝犯 違規停車
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