年金改革衝突事件涉嫌人 5人主動到案應訊

2017-04-21 18:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕涉及年金改革議衝突事件的5名嫌疑人，今日下午6時左右，已陸續主動到台北市警中正一分局偵查隊接受調查。

到案者為：52歲黃耀南涉嫌阻擋立委王定宇；55歲劉長齡涉嫌推扯衝撞立委徐永明；捷運工會理事王裕文涉嫌阻擋立委林俊憲、立委王定宇；61歲陳思齊涉嫌拉扯圍堵市長柯文哲。黃應（女桀）拉扯立委邱志偉。

警方表示，今日接受警方傳喚到案的5人中，黃耀南、王裕文因立法委員王定宇已提告，恐涉及刑事責任。

另劉長齡因立法委員徐永明尚未提出告訴，警方恐僅以社會序維護法函送台北地院裁處；另，陳思齊也因台北市長柯文哲尚未提告，也得以社會序維護法函送台北地院裁處。

（18:54上稿，19:36更新）