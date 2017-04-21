反年改暴力衝突 警蒐證犯嫌達67人 已辨識36人

2017-04-21 18:53

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署偵辦「0419」、「0329」兩次的反年金陳抗違法案件，經連日的蒐證分析，目前蒐證犯嫌高達67人，已辨識出36人。

「0419」專案部分，除立法院周遭官員、立委等遭滋擾外，新增彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固率眾到桃園機場，共有吳男等3人吹哨子、叫囂，涉及違反社會秩序維護法，故經統計違法案件現有17案，蒐證犯嫌31人，已辨識出19人身分。

「0329」專案部分，當天「遍地開花」軍公教遊行活動，在行政院等地點分別有發生警民衝突、推欄杆與推擠警員受傷等，經蒐證犯嫌共36人、已辨識出17人身分，包括行政院9人、立法院15人、考試院4人與教育部8人。