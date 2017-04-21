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年金改革衝突事件涉嫌人 5人主動到案應訊 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
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處理貓屍釀追撞 司機依規定作業不起訴

2017-04-21  18:52

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府環境保護局去年10月獲報，民族東路有貓屍，46歲李姓司機載同康姓、謝姓清潔人員前往處理，但3人到場後遍尋不著，康、謝於車前徒步朝建國北路方向沿途尋找，李男則駕車在後保護2人安危，期間座車卻與同向吳姓男子機車碰撞，導致吳男死亡，吳父因而控告李男涉業務過失致死罪；台北地檢署調查後，認定李男有依規定閃燈警示，今依罪嫌不足將李不起訴。

處分書指出，去年10月3日清晨4時許，環保局接獲報案，指民族東路上有貓屍，勤指中心隨即指示李駕車載同康、謝前往處理，3人到場後因未見貓屍，康男致電報案人詢問後，報案人指示須再往建國北路方向走，康、謝於是步行沿途尋找，李男則駕車在2人後方低速跟隨。

不料，3人尋找期間，李男車輛不慎與同向吳姓騎士的重型機車發生碰撞，吳男倒地後頭部重創，受有顱骨骨折、閉鎖性顴骨及上頷骨骨折、創傷性蜘蛛網膜下出血等傷害，經送醫急救，仍於7日後因顏面骨折併顱內出血致中樞衰竭死亡，吳父因而認為李男作業期間未有警告標誌，也無人在車後指揮，憤而提告。

檢察官傳喚李男出庭，他堅詞否認犯行，辯稱當天他的車速大約10～20公里，車輛有開閃光紅燈，還有箭頭標示的LED燈，以及紅藍爆閃燈，並無過失。

檢察官再傳康、謝作證，康男證稱，當天李男開車在後方保護他們，有開啟箭頭標示的LED燈，以及閃光燈，當時也有其他車輛經過，且須為車輛停止狀態開始作業時，才會有人指揮交通；謝男的說詞也與康男一般無異。

檢察官調閱當天影像資料，發現李男駕車時確實有將LED警示燈、紅藍爆閃燈開啟，以警示後方來車變換行向，且依規定，因車輛行進時無法放置交通錐，通常係定點作業時，才會放置並有人指揮交通，因而難認李男涉有業務過失致死罪行，處分不起訴。

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  • 民族東路往建國北路方向。（記者謝君臨翻攝google map）

    民族東路往建國北路方向。（記者謝君臨翻攝google map）

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