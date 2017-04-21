男犯槍砲案判刑2月 不得開計程車

2017-04-21 19:00

〔記者楊國文／台北報導〕犯過罪就判我死刑？陳姓男子7年前被依槍砲條例判刑2月確定，去年，陳男申請計程車執業登記證，準備以開計程車為業，卻被台北市警局以交通管理處罰條例中規定，觸犯過槍砲條例等罪經判刑確定者，不得辦理執業登記，駁回其申請，陳男不服，質疑「我是犯罪過，但不能對我做終身的職業限制」，打行政訴訟救濟，台北高等行政法院指出，為維護乘客生命、安全，警政機關駁回其申請乃於法有據，判陳男敗訴。可上訴。

陳男於93年間觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，並於99年4月15日被判2月徒刑確定，去年6月向台北市警局申請辦理計程車執業登記證。

不過，台北市警局端出交通管理處罰條例第37條第1項規定，指出曾犯故意殺人、強盜、搶劫、搶奪、擄人勒贖等暴力犯罪、兒少條例、槍砲彈藥刀械管制條例，懲治走私條例或毒品危害防制條例等罪者，經判刑確定，或曾依檢肅流氓條例裁定應交付感訓確定者，均不得辦理計程車駕駛人執業登記，因此駁回陳男的申請。

陳男認為，交通管理處罰條例第37條第1項對計程車駕駛資格的限制，形同終身的職業限制，並不合理，也違反比例原則，也不符憲法保障人民工作權的規定，因此打行政訴訟。

台北高等行政法院認為，政府審酌各項犯罪情形，以交通管理處罰條例第37條第1項訂定相關罪行的累、再犯比率偏高，對乘客生命、安全威脅較大，為維護重要公益，才做相關限制，並無違憲，今判陳男敗訴。