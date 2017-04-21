喪母又遭詐騙恐嚇 男絕望坐橋上尋死

2017-04-21 18:45

〔記者王宣晴／新北報導〕北市一名43歲的陳姓男子本月初遭詐騙恐嚇，到萬華區的警局求援後仍覺不安，竟走上中興橋企圖跳河輕生，三重警方獲報趕抵，安撫陳男情緒後將他拉下帶回警局安置，再護送陳男返回北市的社福機構安置宿舍。

警方調查，陳男領有輕度精障手冊，從小父親便不知去向，母親前年過世後因無法自理，被社福機構安置，陳男曾在馬路旁舉牌、於路口發傳單等等除了工作性質屬於臨時，日前想要找穩定工作養活自己，不料卻遇到詐騙陷阱，身上現金全去買了數張預付卡，詐騙集團得知陳男沒錢沒帳戶，竟佯裝檢警，騙他涉嫌詐欺，慌張的陳男本月8日晚上到北市的警局求助，雖聽員警安撫並未涉嫌刑案，仍感覺不安絕望，一時想不開坐計程車上中興橋企圖輕生。

警方獲報有人要輕生後趕抵，發現陳男坐在欄杆上搖搖欲墜，趕緊上前安撫，並趁機將他拉下，陳男向警方說完遭騙過程，坦承是想著過世的母親才猶豫要不要輕生，警方將陳男護送回住所，並鼓勵陳男要正向思考，避免一場憾事發生。

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