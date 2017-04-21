北車通道沿路「血跡」？ 鐵警：免驚啦，是油！

2017-04-21 18:24

［記者陳恩惠／台北報導］民眾昨天深夜在台北車站，行經高鐵通往捷運和台北轉運站通道時，發現前方男子神情怪異，背著黑色大行李袋，手上提的塑膠袋沿路滴滴答答留下疑似「血跡」的液體，文一po出引起旅客恐慌，鐵路警察局調查後，已排除血跡的可能，根據液體濃稠度，研判應是油漬。

鐵路警察局接獲相關訊息後，相當重視，立刻派出刑事警察大隊的鑑識人員前往，在高鐵通往捷運的相關通道內一一採證，分別以血跡測試試劑（KM-test）檢測，發現地上的殘跡呈現陰性反應，已排除是「血跡」的可能，鑑識人員根據液體的濃稠狀況，初步判定應該是油漬，至於是何種油類未再追究。

網友今天凌晨1時9分在臉書「爆料公社」貼文說，「出高鐵後，往板南線跟轉運站方向走，遇到神情怪異的男子，他一直自言自語碎碎念，背黑色大的行李袋，手提一個大塑膠袋，塑膠袋看來很重沉，原以為是一般神經異常之類，結果發現他經過的地方有很像血跡的液體，我試著順著血跡回去一段路，但他人已經走遠，後來因為都沒人，怕有武器我沒辦法應付就折回，剛剛已經有警察順著液體方向過去，希望大家可以注意一下」