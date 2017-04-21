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年金改革衝突事件涉嫌人 5人主動到案應訊 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
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市價3萬原文書放家門外 竟被當成回收物賣100...

2017-04-21  18:28

〔記者錢利忠／台北報導〕從事資源回收的呂姓男子，去年底在台北市民生社區撿回收物，他發現一箱放在路旁的書籍，誤以為沒人要，將書拿去資源回收場變賣，換得100多元；未料，那箱書並非回收物，而是黃姓男子從國外買回來的高價原文書，氣得黃男提告並求償3萬元；台北地檢署認為呂男沒竊盜犯意，將他不起訴。

檢警調查，去年11月間，呂男在民生社區附近撿拾資源回收物品，見路旁的紙箱裝滿書籍，誤以為這些書沒人要，順手就將整箱書拿去資源回收場變賣，換得100多元；直到書主黃男想起家門外有一箱原文書還沒整理，準備將書搬回家中時，才驚覺整箱書早已被拿走，氣得報警提告。

黃男指控，那箱書是他從國外買回來的高價原文書，質疑是被識貨的偷書賊拿走；警方調閱監視器畫面，循線找到拿走書籍的呂男，他到案後否認偷書，指那箱書放在別人家門外，紙箱沒封起來，誤以為是別人丟棄的回收物才拿走，當他再回頭去資源回收場想將書拿回時，書已經不知去向。

檢警考量呂男拿走的那箱書籍，當時是放在別人家門外，且並未封箱，採信呂男說詞，認定他沒有竊盜犯意，所以不起訴。

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  • 台北地檢署認為呂男沒竊盜犯意，將他不起訴。（記者錢利忠攝）

    台北地檢署認為呂男沒竊盜犯意，將他不起訴。（記者錢利忠攝）

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