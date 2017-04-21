男子掐死小三有悔意 檢察官：處以適當刑責
2017-04-21 18:46
〔記者王捷／台南報導〕台南一名失業男子梁文約，不滿小三魏女與男性友人出遊，去年12月21日邀小三出遊，在苗栗西湖服務區車內勒斃魏女，再載屍200公里回台南安南區棄屍，警方一度不敢張揚殺人案，直到梁男被逮後，宣稱2小時破案，台南地檢署檢察官今天依殺人罪起訴，因被告坦承犯行，表達願意與家屬和解，檢方建請法官處以「適當刑責」。
65歲的梁文約自從與妻子結婚後，便沒再工作，還外遇不斷，2014年他在按摩店認識47歲的死者魏敏樺，兩人因此成為男女朋友，不過疑似是因為魏不斷向梁索取生活費，魏還揚言，若沒有生活費就要與其他異性交忘，成為埋下殺機的引爆點。
去年12月間，兩人到溫泉旅館度過假日，途中魏敏樺又因為生活費、異性交往問題與梁文約發生口角，梁為安撫魏，從上衣口袋內取出奇美醫院開立的抗焦慮藥物，讓魏服用入睡，梁文約見藥物有效，趁魏敏樺熟睡時，竟把手邊所有抗焦慮藥物放入果汁中，魏敏樺在關西服務區又喝下三分之二杯。
梁文約在關西服務區上完廁所後，發現魏敏樺再度昏睡，竟拿起對方手機查看其交友狀況，赫然發現魏敏樺與異性友人出遊，梁文約自覺被魏敏樺「戴綠帽」，憤而徒手勒死對方。
但是魏女伸舌、凸眼，大小便還失禁，死狀悽慘，因此梁才用平時摘草藥所用的黑色圾垃袋，套住魏敏樺頭部，再以透明膠帶在其頸部纏繞數圈，伴屍200多公里，載回台南市安南區棄屍。
「套頭女屍」案被發現後，驚動全國，警方擔心會對台南歷來的治安滿意度產生影響，甚至署長室在案發後不斷追問辦案進度，但是最後在死者身上發現一張超商會員卡，在24小時內破案，台南地檢署檢察官今天依殺人罪起訴，因被告梁坦承犯行，表達願意與家屬和解。
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