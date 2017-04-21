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目無法紀！ 通緝男第5次酒駕被逮 閃酒測怪招百出

2017-04-21  17:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓男子自稱是警友會成員，卻4度酒駕被逮，身上還背通緝，昨晚又在湖內分局轄區被警方查獲酒駕，且酒測值高達1.11mg/L，陳男被逮時怪招盡出，企圖躲避酒測，被員警痛駡「目無法紀、不把別人的命放在眼裡」。

湖內警分局表示，陳男（41歲）昨晚開著一輛黑色休旅車上路，被巡邏員警發現他開車不穩，在馬路上晃來晃去，員警直覺有異將他攔停，陳男一下車， 員警就聞到他身上飄出濃濃酒味。

警方指出，陳男下車後，先藉酒意隨地便溺，還向警方表示他是某分局的警友會成員，請求警方不要酒測，但陳男的無理要求被員警回絕後，他竟然還一度打算開車離去，被員警攔住後，他又倒在地上裝睡。

陳男怪招盡出，最後仍不敵警方強勢要求，最後乖乖配合酒測，被警方測得他酒測值高達1.11mg/L；且警方還查出，陳男已有4次酒駕紀錄，還被法院判處徒刑3個月，不得易科罰金通緝中，這次陳男5度酒駕被逮，離譜又危險的行徑讓員警也感到火大，當場訓斥他「目無法紀、不把別人的命放在眼裡」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 陳姓男子（紅衣者）已經4度酒駕被逮，還遭通緝，竟又在湖內分局轄區被警方查獲酒駕。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓男子（紅衣者）已經4度酒駕被逮，還遭通緝，竟又在湖內分局轄區被警方查獲酒駕。（記者黃佳琳翻攝）

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