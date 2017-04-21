有魔神仔？老阿嬤山區走失 2天1夜靠這些東西保命
2017-04-21 17:50
〔記者劉濱銓／南投報導〕73歲有三高症狀的李姓阿嬤，昨天和家人搭遊覽車到南投縣竹山鎮山區旅遊，卻因行動不便在吊橋旁休息等待，惟團員回來卻找不到阿嬤，趕緊通報協尋，經警、消2天1夜搜尋，今天終於在桶頭派出所後方2公里的陡峭山溝尋獲，惟阿嬤腳程不好仍走這麼遠，令協尋人員也不免懷疑是否有「魔神仔」？
警消表示，阿嬤原本在吊橋旁涼亭等團員，後來因獨自散步才走失，一開始懷疑阿嬤可能在吊橋下的攔河堰失足，經擴大搜尋並放完蓄水仍無所獲，才調閱派出所監視器畫面尋找線索，果然就發現阿嬤走往派出所後山的身影，當下立即擴大搜山。
惟從昨下午4點一直找到晚間9點，因無所獲才收隊，今天一早則是集結警、義消，以及地方熱心民眾60餘人搜尋，竹山鎮長黃丹怡也到場關心，經過一個上午地毯式搜索，終於在一處陡峭山溝尋獲阿嬤，雖阿嬤經過一番折騰明顯虛弱，但精神、情緒狀況還好，獨撐1晚則靠零食與隨身飲水果腹，甚至徹夜未眠、頻頻唸佛，所幸最後盼到眾人馳援。
警消問及阿嬤為何腳程不好仍走這麼遠，阿嬤僅低調回說就是一直走，沒想到竟會走到這裡；協尋人員則是納悶，阿嬤身體有三高症狀，加上行動不便，但卻能爬上6、70度的陡坡，尋獲地點還與失蹤地點距離2、3公里，離奇的遭遇實在讓人匪夷所思。
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