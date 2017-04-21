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捷運隨機毆人男撤回上訴 判拘役百日確定

2017-04-21  17:47

〔記者楊國文／台北報導〕台北市患有亞斯伯格症並領有中度殘障手冊的林姓男子，去年11月底中午與母親及羅姓藥劑師相約在台北捷運劍潭站碰面，欲找另名心理師諮商時，林男突然抓狂揮拳攻擊3名女子受傷，一審依傷害罪判他拘役100天，林男認為一審判太重上訴高院，並聲請精神鑑定，不過，林男今天撤回上訴，維持拘役100天刑責，得易科罰金10萬元定讞。

判決指出，32歲的林男在去年11月29日11時56分、58分，在台北市士林劍潭捷運站出口售票處、樓梯等處，突然毆打許姓、李姓女子頭部、臉部數拳，造成他們跌倒，臉部挫傷，或有腦震盪等症候群，立即騎機車逃逸。

2分鐘後，林男在附近成淵國中人行道，看見不認識的洪姓女子在講手機，無故從後方毆打洪女頭部5、6下，臉部和太陽穴各1下，造成她頭部挫傷等傷勢，隨即騎車逃逸。

士林警方獲報，當晚九時在士林雙溪公園公廁持檢察官核發的拘票將林男拘提到案。士林地院依3個傷害罪，判他拘役100天，得易科罰金10萬元定讞。#

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  • 去年底在台北捷運劍潭站附近隨機毆人的林姓男子，一審被判拘役100天，得易科罰金10萬元。上訴後，林男今突然向高等法院撤回上訴案，全案定讞。（記者楊國文攝）

    去年底在台北捷運劍潭站附近隨機毆人的林姓男子，一審被判拘役100天，得易科罰金10萬元。上訴後，林男今突然向高等法院撤回上訴案，全案定讞。（記者楊國文攝）

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