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賴清德發日文信 市府嚴正澄清單純禮數

2017-04-21  17:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕八田與一銅像「斷頭」事件，白色正義聯盟臉書今天ＰＯ文質疑台南市長賴清德寫日文信報告處理過程是媚日行為。對此，市府嚴正駁斥，寫信給往來多年的友人，「會署名國名嗎？」這是一個很禮貌性的告知跟說明，電子郵件對象也都是多年來一直參與八田與活動的台日雙方的友人跟家屬，這是基本禮數，也是個責任，有人故意扭曲，製造社會對立，實在不足取。

市府指出，報案當天早上，即通知日本八田的出生地金澤市市長及八田家屬及在台日本友人，破案之後，就把相關處理過程及銅像會完成修復，讓追思祭典順利進行等說明，寫成日文信，以電子郵件方式，跟日本友人作說明，17日南市警方破案逮到嫌犯時發布新聞稿，就只是把中文新聞稿翻譯成日文，向其家人與相關友人說明事件經過，單純寫給日本友人的書信。

市府表示，有關八田技師銅像受損一事，市長致意說明信函寄送者，包括石川縣知事谷本正憲、金澤市長山野之義、加賀市長宮元陸、石川縣日華親善協會、石川縣台灣華僑總會、日本台灣交流協會台北/高雄事務所、另署名一封「致所有緬懷八田與一技師的各位日本朋友」，請德光重人先生及交流協會代轉相關民間團體。

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  • 「白色正義聯盟」臉書粉絲專頁PO出賴清德的日文信。（記者洪瑞琴擷自臉書）

    「白色正義聯盟」臉書粉絲專頁PO出賴清德的日文信。（記者洪瑞琴擷自臉書）

  • 「白色正義聯盟」臉書粉絲專頁的PＯ文。（記者洪瑞琴擷自臉書）

    「白色正義聯盟」臉書粉絲專頁的PＯ文。（記者洪瑞琴擷自臉書）

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