古姓婦人被狗咬斷中指 幸運接回
2017-04-21 16:41
〔記者歐素美／台中報導〕苗栗縣古姓婦人上月出門晨運時遭到逃脫的比特犬攻擊，造成四肢及頸部多處受傷，其中右手中指遭狗兒撕扯咬斷，緊急轉送光田醫院治療，古婦斷指約3公分，手指血管、神經卻被扯出長達6公分，僅有5%的機率接回，經骨科醫師楊鎮源施以「斷指再接顯微手術」後，手術長達9小時才接回，未來持續復健，即可望恢復手指功能。
古女心有餘悸地地說，當時她被狗兒攻擊，因頸部受傷，用右手摀住傷口時才驚覺右手中指被咬斷，經送往苗栗某醫院治療，因擔心斷指影響手部功能，日後無法作菜，多方打聽才轉送大甲光田醫院治療，「如果沒有楊醫師，手指就接不回來」，真的很感謝。
楊鎮源表示，中指斷指造成的長度缺損會影響到抓握、打字等功能，因動物口腔細菌多，感染風險較高，加上咬斷後的傷口斷面不平整，且手指內的神經、血管被連根扯斷，斷指3公分，扯出的手指神經、血管卻長達6公分，兩者皆影響手術成功率。
手術過程中，楊鎮源先徹底清創，再進行骨骼固定與肌腱修補，手指的動脈與靜脈血管直徑僅0.1公分寬，必須在顯微鏡下以精細器械在每條血管縫合6至8針重建末梢血液循環，同時修補神經，術後並使用廣效抗生素避免感染。
楊鎮源指出，經9個小時手術後，目前古婦的手指血色漸趨穩定，上週拆線後已轉至復健科治療，由於神經損傷會影響指尖觸覺與溫覺，神經功能尚需半年追蹤才知是否恢復。
楊鎮源提醒民眾若意外斷肢時，應趕緊採用乾淨的容器或塑膠袋裝斷肢，並倒入生理食鹽水浸泡，隔水加冰，保持斷肢濕潤，火速送往醫院，若直接以冰塊冰鎮，反而易造成斷肢凍傷。＃
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