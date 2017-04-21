百年漂流木暗埋西瓜田 山老鼠集團被逮
2017-04-21 16:37
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣檢、警、林聯合查緝機制平台，在蘭陽溪流域與宜蘭山區，破獲2大山老鼠集團，共逮捕37人，羈押4人，其中李姓主嫌為首的集團，為掩人耳目，將海灘與下游河床的百年漂流木，埋在蘭陽溪中游的西瓜田，再趁西瓜田準備種植整地之機，將木頭挖出販賣，另一葉姓主嫌為首的集團，則是在山區盜採枯立倒木，賺取暴利。
宜蘭地方法院檢察署、縣警局刑警大隊、內政部警政署保七總隊刑警大隊及林務局羅東林區管理處等單位，自民國97年起，針對縣內山老鼠，成立檢、警、林聯合查緝機制平台，至今已破獲10起以上山老鼠集團，經宜蘭地檢署檢察官江佩蓉與陳錦雯指揮，從去年開始陸續針對山老鼠擴大搜索、蒐證，至今年3月7日共破獲2大集團。
其中以李姓犯嫌為首的集團，在每年7、8月颱風期間過後，利用機具將海灘上漂流木載往蘭陽溪中游的西瓜田掩埋，再放上上百根螢光棒標示掩埋地，趁著隔年3月西瓜田將整底播種時，順勢將掩埋在土裡的木材挖出後，載運至工廠，加工為林木製品或檜木精油。
另一個以葉姓犯嫌為首的盜木集團，則是與同夥在山區，利用曳引機、怪手、改裝高腳吉普車及廂型車等重機具，進入國有林地，針對枯立木進行盜伐，兩大集團共37人全部被逮捕，其中有4人遭地檢署羈押，盜採的林木，不乏有600年歷史的珍貴檜木。
2案檢警共查扣紅檜、扁柏的漂流木加工製品共88件，木材材積12.319立方公尺及提煉的檜木精油137公升，初估市價達400餘萬元，檢警表示，各單位共動用536人次的人力，先後前往山區埋伏、蒐證，每次上山最常要待4天，查緝過程極為艱辛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 板橋果菜市場5/7 開幕 設青農專區
- 蝦蛤減產 教師研究疑與自由基有關
- 央視美女主播富商夫遭羈押 看守所內「離奇死亡」
- （影音）SJ藝聲出新曲 成員通通跑來亂
- 戎祥遺孀高燒拜會白龍王 一句話點破卡卡婚姻
- 中國最高檢官網 開放匿名舉報習近平
- 東北亞局勢緊張 安倍再放棄參拜靖國神社
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 中國出手施壓北韓了！川普大讚幹得好
- 中職》潘武雄右腳無名指骨裂 上半季恐報銷
- 繁星放榜 建臺高中連12年「全壘打」
- 怪力男「才」轟448英尺 吉拉迪不信
- 六福增加銷售通路搶端午商機 業績可望年增2城
- 揭弊肅貪 重金獎勵
- 肘擊、勒頸… 警公布反年改施暴28涉嫌人照片
- 中職》大聯盟球探到場觀戰 王柏融霸氣回應
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
- 台南市府兩岸小組 藍營議員：形同虛設
- 民航局要求國籍航空 6月上旬機師全面酒測
- 5度封全球第1美 49歲鳳凰女創紀錄
- 內雙溪賞螢 限量導覽週日開放報名
- 婦聯會收國防部等官方單位撥款 綠籲查扣文件、防脫產
- 建築園冶獎 雲縣拿下6獎項
- 苗縣爭取前瞻 提1520億建設需求
- 釋迦收入保險 台東四農友捧場
- 郝龍斌籲黨員 不要支持請客吃飯搞內鬥的人
- 竹縣擬輔導酪農轉型觀光 農業缺工問題得先解決
- 砍月退教授怨付不出房貸 李茂生批「火上加油」
- MLB》超級會「K」 塞爾寫2大鬼神數據（影音）
- 服務12288小時 衛生福利志工趙淑琪獲獎
- 張忠謀怨︰台幣升值只能忍
- 侯孝賢御用配音師 私密創作過程全公開！
- 搶救SBL票房 預繳200萬無共識
- 葡萄王董座胞兄 涉竊秘方交保
- 日南國中舉辦淨灘活動 清出百多公斤垃圾
- NBA》東部老八季後賽領先龍頭 魏德：我也沒想到
- 68k反年改、25k泡珍奶... 網友嘆：誰才是苦主啊！
- 自由談》四一九反年改暴力並不尋常
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：百年漂流木暗埋西瓜田 山老鼠集團被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分