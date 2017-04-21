百年漂流木暗埋西瓜田 山老鼠集團被逮

2017-04-21 16:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣檢、警、林聯合查緝機制平台，在蘭陽溪流域與宜蘭山區，破獲2大山老鼠集團，共逮捕37人，羈押4人，其中李姓主嫌為首的集團，為掩人耳目，將海灘與下游河床的百年漂流木，埋在蘭陽溪中游的西瓜田，再趁西瓜田準備種植整地之機，將木頭挖出販賣，另一葉姓主嫌為首的集團，則是在山區盜採枯立倒木，賺取暴利。

宜蘭地方法院檢察署、縣警局刑警大隊、內政部警政署保七總隊刑警大隊及林務局羅東林區管理處等單位，自民國97年起，針對縣內山老鼠，成立檢、警、林聯合查緝機制平台，至今已破獲10起以上山老鼠集團，經宜蘭地檢署檢察官江佩蓉與陳錦雯指揮，從去年開始陸續針對山老鼠擴大搜索、蒐證，至今年3月7日共破獲2大集團。

其中以李姓犯嫌為首的集團，在每年7、8月颱風期間過後，利用機具將海灘上漂流木載往蘭陽溪中游的西瓜田掩埋，再放上上百根螢光棒標示掩埋地，趁著隔年3月西瓜田將整底播種時，順勢將掩埋在土裡的木材挖出後，載運至工廠，加工為林木製品或檜木精油。

另一個以葉姓犯嫌為首的盜木集團，則是與同夥在山區，利用曳引機、怪手、改裝高腳吉普車及廂型車等重機具，進入國有林地，針對枯立木進行盜伐，兩大集團共37人全部被逮捕，其中有4人遭地檢署羈押，盜採的林木，不乏有600年歷史的珍貴檜木。

2案檢警共查扣紅檜、扁柏的漂流木加工製品共88件，木材材積12.319立方公尺及提煉的檜木精油137公升，初估市價達400餘萬元，檢警表示，各單位共動用536人次的人力，先後前往山區埋伏、蒐證，每次上山最常要待4天，查緝過程極為艱辛。