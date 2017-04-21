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九份唯一金融機構28日熄燈 居民盼延長

九份老街唯一的金融機構瑞芳地區農會信用部九份分部，將於二十八日吹熄燈號。（記者林欣漢攝）

2017-04-21  16:32

〔記者林欣漢／新北報導〕從日治時期開始營業的瑞芳地區農會信用部九份分部，是九份老街唯一的金融機構，由於不堪虧損將於28日起結束營運，最近的龍興分行遠在5公里外的瑞芳市區，地方期盼有轉圜空間，但農會表示，管銷成本不低，決策是勢在必行，「會賺錢就不會關門了。」

九份商圈聯誼會理事長江本平表示，他今年70多歲，九份分部在他出生前就已經存在了，九份逾300戶的商家、住家長期仰賴農會存、放款，熄燈對一切工作都很不方便，「商家下班後的營業額，萬一遭竊、發生搶案怎麼辦」，多數鄉親對農會裁撤分行都感到憤怒，不能說走就走，扔下爛攤子。

市議員林裔綺表示，農會要關門竟然只是貼一張單子，態度實在過於消極、傲慢，賺錢也要負起社會責任，由於老街上的郵局還在裝修中，這段空窗期農會要有對外窗口，繼續提供服務，等到郵局完成進駐再離開，而不是拍拍屁股走人。

九份頌德、崇文、基山、福住、永慶5里里長也異口同聲地說，在地居民都年紀老邁、行動不便，之前要求設置提款機，說沒位置，要求設置單一服務窗口，說要再研究就沒下文，受到這樣對待，很不合理，九份居民不是二等公民。

瑞芳區農會總幹事林文和表示，九份分部的業務主要是匯款及換零錢，管銷成本一直壓不下來，且分部的廳舍老舊，下雨會漏水，加上評估郵局進駐後，業績一定會更差，才會決定結束營運，並非一例一休因素，28日起九份分部的業務，都會移轉至明燈路三段5號的龍興辦事處。

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  • 瑞芳地區農會信用部九份分部，是九份老街唯一的金融機構。（記者林欣漢攝）

    瑞芳地區農會信用部九份分部，是九份老街唯一的金融機構。（記者林欣漢攝）

  • 瑞芳地區農會信用部九份分部廳舍老舊，下雨會滲水。（記者林欣漢攝）

    瑞芳地區農會信用部九份分部廳舍老舊，下雨會滲水。（記者林欣漢攝）

  • 瑞芳地區農會信用部九份分部廳舍老舊，下雨會滲水。（記者林欣漢攝）

    瑞芳地區農會信用部九份分部廳舍老舊，下雨會滲水。（記者林欣漢攝）

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