酒駕吊照失業想不開 54歲男開完庭跳愛河獲救
2017-04-21 16:23
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〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市今天中午傳出有男子跳愛河尋短，前金警分駐所接獲報案，巡佐林國豐及警員鄭安助火速趕到現場，見一男子在愛河浮沉，員警心生一計，見旁邊有人在修馬達，先借水管放下讓男子撐住，等119消防隊到場放下梯子把人救起，該男情緒一時尚未平復，激動說「有跟天公拜別」，警方一問才知是酒駕失業心情不好，開庭完想不開才跳河。
警方調查，54歲葉男開聯結車已經有25年之久，卻因5年內有3次酒駕紀錄，被吊銷了駕照，所以導致失業，105年因騎機車酒後駕車遭警移送，他曾向高雄市交通局申訴主張工作權，表示如果吊銷了他的駕照，他就沒有辦法工作了，所以請求交通事件裁決中心不要吊銷他的駕照。但仍被吊銷聯結車駕駛執照。
葉男今（21）日上午因去年的酒駕案，到法院開完庭後一時想不開，騎腳踏車到愛河邊突然往下跳，還好路人第一時間報案，林國豐在派出所安撫其情緒及慢慢開導，建議他目前先找別的工作以解決困境，並告誡他絕對不要再酒後駕車，以免損人害已，自殺並不能解決問題，想想家中還有父母及兒子。
警方最後聯繫上葉男家屬，並通知其兒子接回，結束這場尋短跳河事件。
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