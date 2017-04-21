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詐欺洗錢中心一年經手上億 警搗破逮10人到案

2017-04-21  16:10

〔記者邱俊福／台北報導〕28歲男子沈子雲為首的不法組織，涉嫌在台中市籌設詐欺轉帳洗錢中心，專協助詐騙集團騙得的贓款，進行多層轉帳後，再派員提領，刑事局偵七大隊第三隊據報經會同台中市警刑警大隊等單位長期蒐證，今天宣布搗破，逮沈等10人到案，警方初估犯案一年來，至少為六個詐騙集團服務，經手金額高達上億元。

警方說，去年間，中國清華大學黃姓教授遭詐欺1700多萬元人民幣，經佈線偵辦，雖已拘提逮捕相關提款車手，但經持續向上溯源，循線追查上游轉帳洗錢中心，發現以沈嫌為首的轉帳洗錢中心，竟設置在台中市，立即組專案小組偵查。

警方查知，105年5月間，沈嫌在台中市成立詐欺轉帳洗錢中心，招募成員加入，其中沈嫌擔任管理者兼電腦手，旗下詹、林、李、黃、偕等5人為詐欺轉帳洗錢中心電腦手與至少六個詐欺機房聯繫，由詐欺機房向被害人詐騙後，將詐欺贓款轉入轉帳洗錢中心的人頭帳戶內進行洗錢。

隨後交由車手陳姓、黃姓進行提款，另還有擔任「外務」成員，負責收取車手提領的詐欺贓款，再依沈嫌的指示交給各下游詐欺機房。

警方專案小組日前兵分多路進行搜索，將沈嫌等10人拘提逮捕及通知到案，並當場查扣偽造銀聯卡344張、銀聯卡3張，以及筆記型電腦、無線分享器、平板電腦、SIM卡、隨身碟、22萬元等大批贓證物。訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

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  • 刑事局會同台中警方破獲詐欺洗錢中心，查扣偽造銀聯卡344張、銀聯卡3張，以及筆記型電腦、無線分享器、平板電腦、SIM卡、隨身碟、22萬元等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局會同台中警方破獲詐欺洗錢中心，查扣偽造銀聯卡344張、銀聯卡3張，以及筆記型電腦、無線分享器、平板電腦、SIM卡、隨身碟、22萬元等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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