| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

台東鹿野停紅綠燈5車連環撞 6人受傷

5車全追撞在一起 。（記者王秀亭攝）

2017-04-21  16:09

［記者王秀亭／台東報導］台東鹿野鄉瑞豐段今天下午2時許發生5車連環撞，疑後方大貨車未注意前方路口紅綠燈，未及時剎車，而追撞前方4車輛，造成6人受傷，遊覽車上則無人員受傷，皆送醫治療。

被從後面撞上的遊覽車巫姓駕駛表示，遊覽車上是花蓮東華大學學生，到台東進行畢業參訪，當時路口號誌為紅燈而停止，突然後方一陣撞擊聲，下車一看竟然5車連環撞，最後一輛是大貨車，中間還有一輛廂型車、兩輛自小客車。

台東警消獲報後趕抵現場，救出6名傷者，其中4人是廂形車上的駕駛與乘客，另2人分別是兩輛自小客車的駕駛，遊覽車上未有人受傷，傷者皆送往關山慈濟醫院治療，不過遊覽車車體受損，巫姓駕駛表示，已通知公司另派車輛前來支援，讓東華大學學生繼續後續行程。

鹿野瑞豐段發生5車連環撞。（記者王秀亭翻攝）

5車連環撞。（記者王秀亭翻攝）

車輛被撞得嚴重扭曲。（記者王秀亭翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台東 紅綠燈 車禍 連環撞車 連環車禍 鹿野
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：台東鹿野停紅綠燈5車連環撞 6人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.