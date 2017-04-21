台東鹿野停紅綠燈5車連環撞 6人受傷

5車全追撞在一起 。（記者王秀亭攝）

2017-04-21 16:09

［記者王秀亭／台東報導］台東鹿野鄉瑞豐段今天下午2時許發生5車連環撞，疑後方大貨車未注意前方路口紅綠燈，未及時剎車，而追撞前方4車輛，造成6人受傷，遊覽車上則無人員受傷，皆送醫治療。

被從後面撞上的遊覽車巫姓駕駛表示，遊覽車上是花蓮東華大學學生，到台東進行畢業參訪，當時路口號誌為紅燈而停止，突然後方一陣撞擊聲，下車一看竟然5車連環撞，最後一輛是大貨車，中間還有一輛廂型車、兩輛自小客車。

台東警消獲報後趕抵現場，救出6名傷者，其中4人是廂形車上的駕駛與乘客，另2人分別是兩輛自小客車的駕駛，遊覽車上未有人受傷，傷者皆送往關山慈濟醫院治療，不過遊覽車車體受損，巫姓駕駛表示，已通知公司另派車輛前來支援，讓東華大學學生繼續後續行程。

鹿野瑞豐段發生5車連環撞。（記者王秀亭翻攝）

5車連環撞。（記者王秀亭翻攝）