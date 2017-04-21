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男子酒後被毆 刀頂路人亂尋仇
2017-04-21 16:04
〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆一名湯姓男子去年至卡拉OK店飲酒，與綽號「阿凱」男子發生衝突，被阿凱打得滿頭包，湯男越想越不爽，衝到廚房拿菜刀，出來不見阿凱人影，跑到大馬路找人，剛好一名嚴姓機車騎士停等紅燈，湯男竟把菜刀頂在嚴男肩上，要他交代阿凱下落，幸好警方及時趕到，避免濺血。基隆法院審理後，認定湯男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。
湯男去年10月30日赴基隆七堵區一間卡拉OK店飲酒歡唱，黃湯下肚，晚間8時許，與隔壁桌客人「阿凱」起口角，阿凱人高馬大，把湯男痛毆一頓，隨即離去，湯男雖然喝得爛醉如泥，仍有痛感，不甘被揍，跑進卡拉OK店的廚房，抽了一把菜刀，氣沖沖外出尋仇。
仗著身懷利器，湯男在大馬路上叫囂，路人趕緊報警，沒想到湯男在路口看到嚴男騎車等紅燈，竟衝上前，把菜刀架在嚴男身上，質問認不認識阿凱，要他交人，嚴男當場嚇得魂飛魄散，幸好警網及時趕到，將湯嫌壓制在地，才避免濺血可能。
基院法官查出湯男5年前曾犯下傷害及公共危險案件，屬累犯，依法應加重其刑，考量他承認犯行，並已與嚴男和解，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。
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