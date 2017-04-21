新北消防局受邀赴韓分享超高樓群救災經驗
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局近年透過積極參與國際防災，不但提升救災戰技與能量，也讓台灣以防災外交，走入國際防災社群；新北市為台灣超高樓密度最高的直轄市，適逢韓國最高樓「樂天塔」剛落成，新北市消防局副局長陳崇岳今天在南韓登場的國際聯合演習及超高層建築物防災研討會中，以「超高層建築物防災與搶救策略」為題，將新北市在超高樓防災與近年重大災害救災經驗，與國際分享台灣救災經驗，讓台灣在救災領域也擠身先進國家之列。
新北市消防局由國內救災實務專家、副局長陳崇岳帶隊，率搶救科、特搜大隊等人，20日起赴韓國參加國際演習與超高層建築物防災研討會，而新北市從民國100年與南韓首爾市簽署「加強災難管理合作備忘錄」後，雙方往來、互動頻繁，今年度的演習與研討會共有台灣新北市、新加坡、日本、馬來西亞、蒙古、白俄羅斯、祕魯及南韓等8國家，新北市更是國內唯一受到韓國官方正式邀請的消防單位。
陳崇岳今天代表台灣新北，在南韓以「超高層建築物防災與搶救策略」為題發表演說時，透露他與超高樓層有相當淵源，早在台灣最高的101大樓興建之際，他就是台北市轄區的大隊長，加上上千場救災實務經驗，讓他對超高樓救災有相當經驗。
陳崇岳說，新北市境內共有51棟樓高超過100公尺的超高樓，663棟超過50公尺的大樓，為台灣高樓群最多的城市，陳崇岳也分享曾締造國內燃燒最久惡火的汐止東方科學園區大樓、新店天闊大樓的火災搶救案例，也以目前新北市最高的Mega Tower（板橋百揚大樓，樓高207公尺）的防災避難與搶救策略，向與會國家分享及表達與國際城市合作救災的意願，透過消防、救災的熱情，突破台灣外交困境。
而首爾消防災難本部4月來台，也捐贈價值170萬的救災VR訓練場景，供新北市消防局使用，新北市消防局參訪團20日起參訪首爾救災本部的災害事故訓練指揮訓練中心（ICTC）、防災中心、救災據點等相關設施、裝備及救災訓練模式，相信此行對於新北市之災害整備、緊急應變及消防教育將大有助益。
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標題：新北消防局受邀赴韓分享超高樓群救災經驗
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