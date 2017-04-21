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標榜殘廢澡、無膜音樂課 泰學生妹跨海賣淫

2017-04-21  15:58

〔記者陳薏云／新北報導〕觀光兼賣淫！24歲泰國籍女大生羅塔（音譯）與37歲女子布依（音譯）本月以觀光名義來台2週，接著賣淫集團接人送到中和區保健路進行性交易，警方獲報前往查緝，羅塔竟跟警方說：「我是觀光客，錢掉了才接這個工作」，警方聽了直搖頭將兩名泰女及嫖客將3人裁罰，擴大清查幕後應召集團。

警方調查，羅塔為學生身分，就讀泰國某大學，布依則已經畢業，兩人雖不認識，但是透過綽號「媚姊」的女子安排來台，一抵達台灣就有專人專車接送至新北市中和區。該應召集團專門透過網路論壇、通訊軟體中刊登「泰舒服全新泰國紓壓」，標榜前後殘廢澡、按摩、無膜音樂課、登頂服務等。

32歲王姓嫖客在論壇中發現訊息，主動與應召集團聯繫，在新北市中和區保健路某民宅內接受羅塔服務時，遭警方當場查緝。羅塔與布依皆否認有性交易，僅坦承有半套手工服務。羅塔甚至向警方表示，是因為觀光圖中錢掉了，才與媚姐聯繫接工作，但警方在房內查獲近30個保險套，懷疑不只有半套服務，3人訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

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  • 賣淫集團利用通訊軟體拉客。（記者陳薏云翻攝）

    賣淫集團利用通訊軟體拉客。（記者陳薏云翻攝）

  • 賣淫泰國女大生羅塔。（記者陳薏云翻攝）

    賣淫泰國女大生羅塔。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方登門查緝。（記者陳薏云翻攝）

    警方登門查緝。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 性交易 社會秩序維護法 賣淫 賣淫集團
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