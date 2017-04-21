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老調查官往生 二子爭產鬧上法院

2017-04-21  15:59

〔記者張文川／台北報導〕台北市吳姓老調查官夫婦相繼過世，2個兒子卻為了爭產鬧上法院，哥哥控告弟弟侵吞遺產，但不起訴；哥哥再接再厲指控弟弟拿他的印章去當「假見證人」辦離婚，弟弟終被起訴，台北地院今依偽造文書罪將弟弟判刑3月，考量他認罪，予緩刑2年，條件是支付公庫3萬元。可上訴。

哥哥指控，父親過世後，他常在中國作生意，曾經將印章、證件交給弟弟保管，請弟弟幫忙處理一些收取貨款、信件等事，之後母親也去世，弟弟用他的印鑑侵吞遺產，哥哥一狀告上法院，指控胞弟偽造文書。

檢察官偵查時，哥哥說雖將印章交給弟弟去辦事，但並未授權弟弟用以處理母親身後的財產；台北地檢署調查後認為證據不足，難以認定弟弟侵占，利歸被告，將弟弟處分不起訴。

哥哥仍不死心，檢舉弟弟為了與弟媳離婚，4年前未經過他的同意，即在離婚協議書上的見證人欄蓋他的印章，2013年1月至戶政事務所辦理離婚登記；哥哥舉證指出，2012年12月他赴中國經商，2013年2月農曆過年時才回台，弟弟離婚時他根本不在台灣，遭弟弟冒名在見證人欄蓋章。北院審理時，弟弟認罪，坦承一時失慮冒蓋，法官酌情給予緩刑機會。

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