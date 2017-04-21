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中山高聯結車翻覆意外 砂糖撒滿地

2017-04-21  15:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道中山高今天下午2點多時，發生一起聯結車翻覆意外，由於連結子車上面載滿砂糖，砂糖灑落一地，正由國道警察排除當中，到3點多尚未排除，目前後方車輛回堵約6公里。

嘉義縣消防局獲報，14時51分到達北上274.8公里處事故現場，現場無人員受傷，翻覆的砂糖堆積內線車道約50公尺，現場已由國道警察交通管制中。

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  • 國道中山高發生聯結車翻覆意外。（記者林宜樟攝）

    國道中山高發生聯結車翻覆意外。（記者林宜樟攝）

  • 國道中山高發生聯結車翻覆意外。（記者林宜樟攝）

    國道中山高發生聯結車翻覆意外。（記者林宜樟攝）

  • 聯結車翻覆意外造成大塞車。（記者林宜樟攝）

    聯結車翻覆意外造成大塞車。（記者林宜樟攝）

  • 砂糖散落高速公路上50公尺。（記者林宜樟攝）

    砂糖散落高速公路上50公尺。（記者林宜樟攝）

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