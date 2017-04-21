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男大喊「我要搶劫」！判罰5萬元

2017-04-21  15:40

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名40歲賴姓男子去年沒錢喝酒，跑到便利商店拿了一瓶玉山竹葉青酒，走到櫃檯大喊「我要搶劫」，不顧女店員反對，當場暢飲，隨即被趕來支援的員警壓制，因賴男未有實際搶劫行為，基隆地檢署改依竊盜罪起訴，基隆地院日前判他拘役50日，得易科罰金5萬元。

賴男102年起犯下多起竊盜案，入監服刑，出獄後無所事事，去年10月19日晚間7點半，突萌生飲酒慾望，但身上沒錢，竟跑到附近便利店犯案。

賴男拿了一瓶145元的玉山竹葉青酒走到櫃檯，對著女店員大喊「我要搶劫」，女店員無所畏懼，堅持要他付錢，但賴男擺爛，直接開瓶暢飲，女店員無奈報警。

警方到場時，賴男還在喝，已灌入半瓶酒，神智清醒，承認犯行，被移送基檢偵辦。

檢方認為賴男無搶劫意圖或行為，依照竊盜罪起訴，因是累犯，建請加重其刑。

法官考量賴男家境清寒、罹患躁鬱症、贓物價值不高，判他拘役50日，易科罰金5萬元，可上訴。

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  • 基隆地院依竊盜罪判賴男拘役50日，易科罰金5萬元。（記者吳政峰攝）

    基隆地院依竊盜罪判賴男拘役50日，易科罰金5萬元。（記者吳政峰攝）

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