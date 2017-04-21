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例外多過原則 禁夜間訊問條款三讀通過

2017-04-21  15:28

〔記者項程鎮／台北報導〕立法院今天通過刑事訴訟法部分條文修正案，禁止偵查羈押期間對被告夜間訊問，未來除非法院在晚間11點前已開始訊問被告，被告和律師有權請法官繼續訊問，其餘情形皆不可夜間訊問；司法院刑事廳長蘇素娥表示，現行條文雖已禁止夜間訊問，但實務運作上已形成「例外多過原則」，因此修法禁止。

有司法官私下指出，夜間訊問被告不但剝奪被告休息時間，被告夜晚精神不濟時的陳述，是否就是他的真正意思，也值得懷疑；實務上夜訊時，不時可見審檢辯或被告累得打哈欠，這樣的審訊過程已牴觸憲法保障的基本人權，「是到了該修法的時候」。

此外，修正案還針對前台北市議員賴素如涉賄被收押，所引發的律師在偵查聲押時的閱卷權爭議進行修法，修正案根據大法官去年做出釋字第737號解釋意旨，增訂「賴素如條款」，規定被告偵查羈押中，律師可閱卷，但不得洩漏相關內容，除非卷證內容可能影響檢方偵辦或危害他人生命、身體等情形，律師原則上都可閱卷，上述修正案最慢下週5前施行。

另外，修正案還將強制辯護制度擴大到檢方聲押、延押、再執行羈押等，可能拘束被告人身自由等情形，此部分的修正案因涉及編列義務律師預算等情形，因此訂於明年元旦才施行。

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  • 立法院今天通過刑事訴訟法部分條文修正案，禁止偵查羈押期間對被告夜間訊問。圖為司法院大廈。（資料照，記者陳慰慈攝）

    立法院今天通過刑事訴訟法部分條文修正案，禁止偵查羈押期間對被告夜間訊問。圖為司法院大廈。（資料照，記者陳慰慈攝）

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