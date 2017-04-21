台東5車連環追撞 6人受傷送醫救治

2017-04-21 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕台東鹿野鄉中山路於剛剛發生連環車禍，5輛各型車輛包括廂型車、遊覽車、轎車撞成一團，一共造成6人受傷。

據《壹新聞》報導，車禍中受傷的6人傷勢都不嚴重，目前都送往台東關山慈濟醫院救治，車禍原因還需警方調查。