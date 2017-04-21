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台東5車連環追撞 6人受傷送醫救治

2017-04-21  15:14

〔即時新聞／綜合報導〕台東鹿野鄉中山路於剛剛發生連環車禍，5輛各型車輛包括廂型車、遊覽車、轎車撞成一團，一共造成6人受傷。

據《壹新聞》報導，車禍中受傷的6人傷勢都不嚴重，目前都送往台東關山慈濟醫院救治，車禍原因還需警方調查。

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  • 台東鹿野鄉中山路於今日稍早發生5車連環車禍，一共造成6人受傷，送至關山慈濟醫院救治。（記者王秀亭攝）

    台東鹿野鄉中山路於今日稍早發生5車連環車禍，一共造成6人受傷，送至關山慈濟醫院救治。（記者王秀亭攝）

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