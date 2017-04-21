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離婚女心情差 臉書直播鬧自殺
2017-04-21 15:10
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者歐素美／台中報導〕顏姓女子離婚後返回台中市大安區娘家居住，因經常和家人發生言語衝突，竟想不開割腕，並透過臉書直播，幸林姓友人發現報警，大申分局海墘派出所員警周宏政火速趕往現場，並勸說顏女放下水果刀就醫，挽回寶貴的一命。
大甲分局於本月19日下午3點多接獲報案指出，家住大安區的顏姓女子企圖割腕自殺，並在臉書直播，海墘派出所警員周宏政獲報立即查詢，發現顏女家住大安區，立即火速前往現場查看。
警方到場發現顏女（49歲）在家中以水果刀割傷左手腕，造成約5公分長的傷口，同住的姐姐及姐夫發現，已先行用衛生紙及膠帶包紮止血，暫無大礙，但顏女情緒激動，不希望警方處理，也不願意由119救護車救護。
經周員細心安撫，顏女透露自己感情不順，離婚後搬回大安區與姐姐及姐夫等同住，又和家人感情不睦，經常發生口角，才一時想不開，最後同意由家人自行開車前往醫院治療，才結束一場自殺鬧劇。
大甲分局呼籲民眾自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，若遇困難切勿輕生，可以撥打生命線協會「1995」或自殺防治安心專線0800-788-995，甚至向警察單位求助，一定能度過難關。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
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