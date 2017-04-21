「你是不是偷我的金戒」男不滿遭誣街頭砍殺友人

2017-04-21 15:29

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名20歲的李姓男子疑不滿日前遭林姓友人指控偷走金戒，昨日下午5時許，夥同另名友人，尾隨正在蘆洲民族路看手機的林男，趁林男走出店家時，持刀上前揮砍後逃逸，導致林男四肢多處刀傷，幸無生命危險，警方獲報後昨晚8點循線在桃園將2嫌逮捕，訊後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，家住淡水的李男自稱擔任搬運工，日前曾到林男位於蘆洲的租屋處飲酒聚會，不料隔日林男酒醒後卻找不到家中的金戒，怒問李男：「你是不是拿走我的金戒只」，李男反駁，林男卻持續逼問：「你找看看身上有沒有啊！」雙方因此發生口角。

警方表示，2嫌當時尾隨正在店裡看手機的林男，躲在一旁埋伏，見林男步出手機行，各持西瓜刀、摺疊刀上前理論，李男持摺疊刀直往林男身上揮砍，林男閃躲不成跌倒在地，慘遭2嫌揮砍，造成林男手、腳多處劃傷，李男與友人行兇後逃離現場。

警方獲報後趕抵現場，緊急將林男送醫，昨晚8時許逮到逃到桃園的2名嫌犯，李男坦承犯案，警訊後依傷害罪嫌送辦。