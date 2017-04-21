| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

「你是不是偷我的金戒」男不滿遭誣街頭砍殺友人

2017-04-21  15:29

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名20歲的李姓男子疑不滿日前遭林姓友人指控偷走金戒，昨日下午5時許，夥同另名友人，尾隨正在蘆洲民族路看手機的林男，趁林男走出店家時，持刀上前揮砍後逃逸，導致林男四肢多處刀傷，幸無生命危險，警方獲報後昨晚8點循線在桃園將2嫌逮捕，訊後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，家住淡水的李男自稱擔任搬運工，日前曾到林男位於蘆洲的租屋處飲酒聚會，不料隔日林男酒醒後卻找不到家中的金戒，怒問李男：「你是不是拿走我的金戒只」，李男反駁，林男卻持續逼問：「你找看看身上有沒有啊！」雙方因此發生口角。

警方表示，2嫌當時尾隨正在店裡看手機的林男，躲在一旁埋伏，見林男步出手機行，各持西瓜刀、摺疊刀上前理論，李男持摺疊刀直往林男身上揮砍，林男閃躲不成跌倒在地，慘遭2嫌揮砍，造成林男手、腳多處劃傷，李男與友人行兇後逃離現場。

警方獲報後趕抵現場，緊急將林男送醫，昨晚8時許逮到逃到桃園的2名嫌犯，李男坦承犯案，警訊後依傷害罪嫌送辦。

廣告
  • 監視器畫面拍下行兇過程。（記者王宣晴翻攝）

    監視器畫面拍下行兇過程。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：「你是不是偷我的金戒」男不滿遭誣街頭砍殺友人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.