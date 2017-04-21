水塔外殼掉落國道 害砂石車失控翻滾

2017-04-21 14:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕曾姓小貨車駕駛今載運冷卻水塔外殼南下國道3號南投段時，疑因貨物未捆牢固，外殼竟掉落路面，先是擊中1輛小轎車，後方中型砂石車因閃避不及，整輛車失控翻滾1圈停在國道上，造成翁姓司機手肘、背部受傷，該路段也因此回堵1個小時。

國道警方表示，事發地點在國道3號南下230K、靠近南投服務區，上午1輛小貨車疑因水塔外殼貨物未捆牢固，不慎掉落國道翻滾，外殼撞擊後方1輛小轎車後，小轎車駕駛趨前攔車告知，詎料掉落物持續翻滾，後頭1輛滿載工程鐵板的中型砂石車，因閃避不及失控翻覆，整輛車滾了1圈最後橫在國道上，駕駛受困車內。

消防隊到場則以破壞器材救出駕駛，翁姓司機則是手肘撕裂傷、背部擦傷，初判是輕傷，惟胸部疑有內傷仍在醫院觀察。

警方說，經道安人員清除掉落物與鐵板後，該路段在回堵1小時後已恢復正常，初判是因貨物未捆紮牢固才發生事故，依法可開罰9000至1萬2000元罰鍰，惟詳細肇因仍要進一步釐清。