有學歷無能力 中年無業碩士翻女人內衣褲偷錢

2017-04-21 14:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕有學歷無能力？台中市沈姓中年大叔，具有碩士學歷，卻一直無業，他跑到台中市山西路的一間游泳池內偷東西，店家不斷接獲女泳客抱怨，放在置物櫃內衣褲等貼身衣物被人翻動，另有林姓女子失竊3000元，警方依錄影畫面等證物將他依竊盜罪嫌法辦，他落寞說，自己經濟壓力大，才會佯裝成泳客偷東西，他也為自己的沈淪深感唏噓無奈。

台中市第五分局文昌所警員羅云馨、程俊隆2人，本月8日晚間接獲報案，指泳客林女放在置物櫃內的皮包被竊，員警抵達後，店家表示近期不斷有女泳客抱怨，置物櫃內的貼身衣物被翻動，店家也注意到沈姓男子（45歲）曾靠近置物櫃，遂請救生員注意沈男舉止。

救生員果真發現，沈嫌趁林姓女泳客把財物衣服放到置物櫃之後，先在遠處觀望，再伺機竊取皮包，拿到男廁內取走現金，警方立即將沈嫌帶到派出所，並提示錄影畫面，沈嫌坦承犯行，他說，他有經濟壓力，才會出此下策。

沈男擁有碩士學位，為何淪落為賊？他不願多加解釋，僅表示自己無業已久，佯裝成泳客，伺機偷沒有上鎖置物櫃內的財物，卻沒想到女泳客對貼身衣物相當敏感，多次向店家抱怨，導致店家注意到他，警方先依竊盜罪嫌法辦，至於翻動衣物偷竊未遂部分，等被害女泳客指證後，再另行函送法辦。