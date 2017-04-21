五峰鄉長索賄 收押禁見

2017-04-21 14:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣五峰鄉爆發貪瀆弊案，鄉長秋振昌昨遭到檢調人員大動作搜索拘提，帶回十名涉案人員，訊後檢方聲請羈押秋振昌及2名配合廠商，地院審理後裁准羈押秋振昌，2名廠商交保。

新竹檢調昨早發動多名調查人員，搜索五峰鄉長秋振昌辦公室及住居所，及配合廠商劉姓、邱姓共8家廠商、22個地點，並查扣數十箱相關證物。

據了解，秋振昌遭檢舉在工程施作均會向配合廠商索取回扣，金額大約是工程款的1％，如果不給，秋振昌就會故意拖欠，直到廠商就範為止，有些廠商不堪向檢調檢舉，經監聽搜證1年多，昨天檢調前往五峰鄉公所鄉長辦公室及廠商住居所搜索，並帶回十多人到新竹縣調站，漏夜偵訊。

檢警調查，秋振昌涉嫌利用職務之便，在104、105年間浮報工程款還收受各式回扣，由於仍有部份涉嫌行賄廠商仍未到案，且秋振昌及2廠商涉5年以上重罪，有串證逃亡之虞，因此新竹地檢昨夜偵訊後，向新竹地院聲請羈押秋嫌等3人，新竹地院召開聲押庭後，諭令秋振昌收押禁見，劉姓廠商12萬交保、邱姓廠商30萬交保。

據了解，鄉長秋振昌是五峰鄉人，從陸軍軍官學校專修班畢業後，歷任陸軍步兵排長、副連長、連長，然後進入五峰鄉公所當村幹事、課員、技士、秘書，也曾擔任雪霸國家公園管理處技士、課員、主任。