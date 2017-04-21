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度人易 情關難度 已婚女宮主邂逅渣男遭偷拍裸照

2017-04-21  14:52

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄開設宮壇的已婚許姓女子，平日被信眾尊稱「師姐」，專門度人、解惑，自己卻情關難度，在網路聊天室邂逅蕭姓「渣男」，不但被偷拍洗澡裸照，想分手卻遭蕭男恐嚇要散布裸照到色情網站，並在許女臉書塗鴉牆留言，誣指許女「染菜花，與十多網友發生關係」，經許女提告，高雄地院一審依妨害秘密、毀謗、恐嚇等罪，判蕭男應執行有期徒刑7個月，如易科罰金，需繳21萬元。可上訴。

判決指出，蕭姓男子與已婚之許姓女子於民國104年11月間透過網路聊天室認識，適蕭男甫離婚心情不佳，遂至許女開設宮壇拜拜，進而與許女發展為婚外情男女朋友關係。

不料，蕭男在105年3月間某日16時許，與許女以手機視訊聊天時，趁許女在洗澡，暗中以手機開啟錄影功能竊錄許女洗澡影像。同年4月間，因許女欲與之分手，蕭男心生不滿，竟在臉書網站「許女」之帳號塗鴉牆上留言「在外面跟十幾位網友發生關係」、「妳真的很隨便ㄟ，什麼人都要」、「已經得菜花了，不要再私訊脫給網友看」、「許師姐宮主，身為一個宮主，不要以渡眾生跟任何人發生關係」等語，貶損許女名譽。

此外，蕭男又將竊錄許女洗澡之影片剪輯後，以LINE傳送給許女，恫稱「妳的影片已經在色情網站上看的到啊」、「還有很多」，並撥打網路電話給許女說「要讓妳死」、「大家同歸於盡」等語，造成許女心生畏懼報警處理。

高雄地院一審，依妨害秘密、毀謗、恐嚇等罪，判處蕭男應執行有期徒刑7個月，如易科罰金，需繳21萬元。

不過，這起宮壇女宮主渡眾生，自己卻情關難度，招惹上渣男，鬧進法院，倒是引發知情者議論紛紛。

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  • 許姓宮壇女宮主渡眾生，自己卻情關難度，招惹上渣男，被偷拍洗澡私密照片，還被恐嚇鬧進法院。圖為高雄地院。（資料照，記者黃建華攝）

    許姓宮壇女宮主渡眾生，自己卻情關難度，招惹上渣男，被偷拍洗澡私密照片，還被恐嚇鬧進法院。圖為高雄地院。（資料照，記者黃建華攝）

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