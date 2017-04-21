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持鐮刀砍女友再仰藥自盡 莽漢判刑5年4月

2017-04-21  14:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕擔任遊覽車司機的65歲王姓男子，與在新北三峽區經營早餐店的55歲李姓前女友發生爭執，王男飲酒後寫下遺書，先持刀闖進李女店內，朝李女頭部、頸部揮砍，犯後騎車逃逸，並在住處企圖服農藥自殺，兩人送醫搶救均撿回一命，新北地院今依殺人未遂罪，判王男徒刑5年4月，仍可上訴。

王男過去只要有空就會到李女的早餐店幫忙，後來王、李感情生變，案發前10天，王男與李女在早餐店爆發口角，李女要王男不要再來，去年11月28日，王男喝酒後，寫下一封抱怨李女的遺書後，下午1時許跑到早餐店，見李女在清潔打掃，憤而拿取先前放置於店內，用來幫李女除草的近50公分長的鐮刀，朝李女頭、後頸部等處連砍數刀後逃逸，李女逃出店外向母親求助，送醫前一度失去意識，幸經急救後免於一死。警方獲報後循線追到王男將他逮捕。

王男供稱，當天與李女講完話後，一時氣憤才砍殺對方；李女反駁指出，案發時王男直接衝進店內砍她，兩人並無對話。

法官認為，王男趁李女毫無防備、背對著他的時候行兇，所觸犯法條並非檢方起訴的家庭暴力罪，而是殺人未遂罪，今判他徒刑5年4月。

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  • 65歲王姓男子持鐮刀砍女友、再仰藥自盡，被判刑5年4月。圖新北地院刑事法庭大樓。（記者陳慰慈攝）

    65歲王姓男子持鐮刀砍女友、再仰藥自盡，被判刑5年4月。圖新北地院刑事法庭大樓。（記者陳慰慈攝）

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