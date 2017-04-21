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江蕙胞弟遭強盜 開庭激動指稱：這個是壞人！
2017-04-21 14:13
［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭逮徒陳金標強盜未遂，士林地方法院今早再開庭，陳嫌不僅矢口否認犯刑，還反咬江蕙及警察栽贓，江蕙胞弟雖因智能不足，面對詰問大多無法正常回答，但今天出庭作證時，一看到陳嫌的照片，就激動的說：「是是是，是他！」「這個是壞人！」
士林地方法院原預計傳喚江蕙、江弟及菲籍外傭馬拉出庭作證，但江蕙因暈眩症臨時請假，今天只有江弟及馬拉報到。
江家過去家境貧苦，江弟小時候發燒，因等坐三輪車去醫院，導致延遲送醫，腦子燒壞智能受損，他今天出庭作證，面對法官、檢察官及陳嫌辯護律師的詰問，似乎無法理解問題意義，回答大多文不對題，只能簡單表示「是」、「對」或「沒有」。
但當法官提示陳嫌佯裝保全，被監視器拍到的畫面，立刻激動表示：「是是是，是他！」再看到陳嫌落網時的正面照，法官、檢察官連問題都還沒問，江弟也馬上指稱：「這個是壞人！」
此外，江弟也以隻字片語拼湊，指出：「壞人按電鈴、進門後罵我、拿西瓜刀打我...」看到案發現場照片，也能簡單回應：「這是我家、袋子不是我的、是保全的...」
公訴檢察官表示，江弟雖因智能不足，言語邏輯不通順，但還是能從隻字片語，看出案發經過的輪廓，應可證明陳嫌犯行明確；陳嫌辯護律師陳達成則說，江弟無法理解問題意義，無法詰問。
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