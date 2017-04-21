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黑豬竄逃 機車騎士撞豬摔斷腿

2017-04-21  14:14

〔記者葉永騫／萬丹報導〕一隻黑豬昨天清晨從豬舍脫逃，造成蔡姓機車騎士在萬丹鄉南北路撞到黑豬後摔斷腿，警方表示，5年前同一路段也發生機車騎士撞到白豬造成死亡事件，飼主還被判刑8個月，民眾行經該路段要多加小心。

警方表示，蔡姓機車騎士20日清晨5時許，騎機車經過萬丹鄉南北路廈北村活動中心前時，突然一隻黑豬竄出，騎士剎車不及撞上黑豬摔倒後、再撞到路邊的電線桿，經送醫救治腿部骨折，肇事的黑豬身上明顯有機車的撞擊痕跡，李姓飼主被找到時，表明黑豬是半夜逃出，已將黑豬帶回。

警方指出，萬丹鄉南北路5年前也曾發生一起年輕機車騎士撞到白豬後摔死的事件，由於雙方沒有達成和解，飼主被法院判刑8個月坐牢，民事還賠償了600多萬元，因此除了養豬的飼主要關好豬隻外，行經南北路的民眾也要多加注意，車速不要太快。

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  • 飼主將肇事的黑豬抓回。（記者葉永騫翻攝）

    飼主將肇事的黑豬抓回。（記者葉永騫翻攝）

  • 撞到黑豬的機車多處毀損（記者葉永騫翻攝）

    撞到黑豬的機車多處毀損（記者葉永騫翻攝）

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