W飯店命案前幾週 死者郭女也出現在土豪哥「美福趴」

2017-04-21 14:24

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今開庭審理W飯店郭姓小模命案，針對毒趴主辦人「土豪哥」朱家龍、洪聖晏、蔡逸學（皆在押）的轉讓毒品致死罪嫌，提訊蔡逸學為朱、洪的犯行作證，蔡逸學證稱，在「W飯店趴」的前幾週，土豪哥和他、洪聖晏3人在美福飯店還有一場「美福趴」，現場有叫小蜜蜂（流動藥頭）送來K他命、梅片，郭女也有來參加；蔡承認土豪哥交代他W飯店內不能留菸蒂，於是他在退房前，把菸蒂都沖進馬桶後才離開。

蔡逸學說，12月3日他與朱、洪原本是在101酒店喝酒，朱提議去他訂的W飯店25樓套房開派對，他到了房間才知道是毒趴，進去就看到桌上有毒軟糖，後來有朱拿出來的搖頭丸、K他命和毒咖啡包，朱還自誇說：「全台北只有我拿得到這新產品」。

蔡說，4日凌晨2時許，3人外出吃燒肉完畢回到套房，1小時候郭女和「曼曼」進房，朱叫他和洪去找毒品，「點菜」要找咖啡包、搖頭丸、梅片、毒郵票，還要海洛因、大麻、一粒眠，但後幾項最後都沒有調到；蔡說，因為土豪哥是主辦人，所以都是朱吆喝大家去找哪些指定毒品，但他沒看到朱親自對外尋找毒品，但錢都是朱付的；大家在房內玩骰盅，輸的人喝冰火酒，但也可以自行選擇喝毒咖啡或服用其他毒品。

蔡逸學供稱，他在現場幾乎每種毒品都有用一些，12月5、6兩日他的神智已不清楚，記憶模糊，6日下午郭女吃了半顆搖頭丸，剩的半顆塞給他吃，郭女吃後「簡直變了一個人，倒在沙發上，非常『HIGH』，像到了另一個世界一樣，但大聲問她問題，她還是會回答」。

蔡說自己昏昏沉沉直到密醫來了，才知道郭女出事了，密醫幫郭女打排毒針，說她沒有生命危險，只是卡到痰，趕快送到醫院吸痰就好，蔡沒想到最後會出人命。蔡說，由於土豪哥有交代他，W飯店說房間裡不能留菸蒂，所以他離開房間前，先整理房內的菸蒂，丟進馬桶沖掉。