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高雄民宅火警2人受困 消防隊搶救

2017-04-21  14:00

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市前鎮區修文街208巷的5層樓公寓，於下午1點45分傳出火警意外，消防局調派成功、瑞隆、前鎮、苓雅等分隊10多部車輛前往，救出受困的2名住戶，所幸無人受傷。

消防局強調，案發為2樓住戶，70歲李姓屋主因為受到驚嚇，將他送醫觀察，約15分鐘後撲滅火勢，起火點在房間，原因為燃燒雜物。

目擊民眾指出，案發後，李姓老翁在住家門口徘徊、不願離去，被附近鄰居帶下樓；5樓的老婦則是被消防員護送下樓。

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  • 消防隊很快撲滅火勢，無人受傷。（記者洪定宏攝）

    消防隊很快撲滅火勢，無人受傷。（記者洪定宏攝）

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