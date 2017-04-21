82歲老翁製毒被捕 警赫見曾遭日本遣返文件

2017-04-21 14:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕航警局高雄分局追查日本人運毒案，查出82歲劉姓製毒老翁涉案，並在其住處起出大量安毒，搜查時找到日文資料，赫然發現他13年前涉毒品案被日本遣返。劉早期遊走國外，在台灣沒有前科，相當低調。

航警局高雄分局去年3月間，破獲日籍酒井男子攜帶1584.5公克安非他命，企圖從高雄國際機場闖關，酒井一審判決4年8個月，目前仍羈押在台灣。

專案小組循線追查，毒品來源為82歲劉姓老翁，19日前往其三民區住家查緝，在櫥櫃中找到束褲，暗袋中夾藏7包、共643.5公克的安非他命，市價約130萬元，並起出製毒筆記，詳細記載配方、成分、製造過程。

警方指出，查獲的安毒夾鏈袋外刻意貼上痠痛貼布，安毒也摻入咖啡粉，企圖混淆緝毒犬嗅覺。劉嫌住宅內保存一封日文資料，航警局委請翻譯後，赫然發現他曾於103年在日本涉及毒品案，因罪證不足，遭日方遣返。

航警局調查，劉嫌曾從事金屬雕刻，已由兒子接手經營，事後他遊走中國、日本等地，頗不單純，警方監控過程中，發現他除了出門散步，幾乎足不出戶，但仍密切與日方人士接觸，疑似接洽將該批毒品運到日本。

劉嫌應訊時否認犯案，他辯稱，束褲是過世哥哥友人寄放，他不知道內藏毒品。劉嫌曾受過日本教育，卻稱不識字，供詞也避重就輕，警方訊後依毒品罪嫌將他送辦。

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