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第四台傳輸線當「教鞭」抽打3歲童 狠母判刑1年

2017-04-21  14:04

〔記者黃建華／高雄報導〕好狠的母親!高雄一名30歲的林姓女子，僅因不滿3歲兒子哭鬧，竟和同居男友拿第四台電纜線當「教鞭」抽打小孩，造成其子遍體鱗傷，經小孩的阿姨發現報警;林女坦承兩度持電纜線抽打小孩，高雄地院依成年人故意對兒童傷害罪，判處應執行有期徒刑1年。可上訴。

判決指出，國中畢業、從事服務業的30歲林姓女子，僅因不滿年僅3歲的兒子半夜哭鬧不停，去年2月20日凌晨3時許與3月12日3時許，竟和同居男友（未到案）在住處持第四台傳輸線，鞭打林子大、小腿及臀部等處，致林童大、小腿及臀部受有多處瘀傷。嗣林童阿姨同年3月15日前往探視發現，將林童送醫驗傷，並報警處理，這起虐童案才爆發。

林的同居男友未到案（另案審理），但林女在法官審理時，坦承兩度持電纜線抽打小孩，高雄地院依成年人故意對兒童傷害罪，判處應執行有期徒刑1年。可上訴。

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  • 第四台傳輸線直徑粗約0.8公分，裡面又有金屬，抽打起來可能皮開肉綻，圖為示意圖。（記者黃建華攝）

    第四台傳輸線直徑粗約0.8公分，裡面又有金屬，抽打起來可能皮開肉綻，圖為示意圖。（記者黃建華攝）

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