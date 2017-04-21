伏地挺身唱兒歌 虐殺毒友女主嫌癖好詭異

2017-04-21 14:01

［記者鄭淑婷／桃園報導］48歲男子吳聰和遭虐死埋屍山區，半年後因檢警偵辦毒品案件而曝光，檢警逮捕涉案的45歲女子竺宇秦、47歲男子丁銘仁，連夜帶隊上山挖出吳男遺體，桃園地檢署檢察官今天相驗遺體，吳男身體嚴重腐爛，全身多處骨折、看不出有無刀傷，骨折有可能是遭虐打或埋屍時所造成，預計24日會同法醫解剖釐清，竺女、丁男被依殺人棄屍罪送辦，訊後聲押禁見獲准。

檢警逮捕因案通緝的丁男後，丁男供稱，人是竺女弄死的，他只是幫忙埋屍，竺女被拘提時淡然稱，跟她沒關係，她是被誣陷的；據悉，竺女的爸爸過去曾是黑幫成員，竺女已離婚又再婚，在地方上如同「大姐頭」，身邊隨時跟著一群小弟，身邊男友不斷更換，性關係十分複雜，且男伴年齡層很寬，吳男因毒品與竺女結識，加上吸毒影響思考、反應，他對情緒喜怒無常的竺女十分懼怕，曾向家人透露：「常遭竺女虐待，還被拿刀割身體。」

竺女獲悉吳男有錢財及房產，一點一滴將他挖空，甚至不時穿得很少「色誘」吳男，吳男名下的祖厝也早已過戶給竺女；據悉，竺女動輒撂小弟虐打吳男，甚至要吳男罰站唱兒歌、伏地挺身唱兒歌等，怪異行徑令承辦人員不寒而慄。

竺女偵訊時情緒起伏很大，甚至裝「娃娃音」撒嬌，移送時還嬌嗔說：「我不要上銬！我不要給這個人移送，要那個人送。」竺女坦承有拿吳男的錢，但人不是她殺的。

據悉，有毒品人口確實曾目擊吳男遭虐死的案發現場，檢警將進一步比對第一現場，並追查是否有其他共犯。