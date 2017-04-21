台南民宅火災 1命危2受傷

2017-04-21 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕台南一處民宅今日中午發生火災，一度有3人受困屋內，最後救出一名老人已無生命跡象，另外兩人則受傷送醫。

據《壹新聞》報導，當時是一名看護先從窗戶跳窗逃生，但臉部已受到嚴重燒燙傷，接著火場內再救出兩名老者，一人在現場已無呼吸心跳，另一人身上有燒燙傷。