騙ibon點數、搶店員iPhone 男被逮和母抱頭痛哭

2017-04-21 13:04

［記者黃旭磊／高雄報導］歹徒按走超商ibon虛擬點數，還搶店員iPhone 6 plus手機。

高雄市左營警分局逮捕鍾嫌（30歲，毒品及詐欺前科），鍾嫌涉嫌於深夜進入左營、楠梓區至少4家超商，使用ibon系統列印線上儲值繳費單後到櫃台結帳，藉故購買其他商品支開店員，趁機按下櫃台結帳按鈕後迅速逃離，每次約得手價值新台幣5-6千元不等之虛擬點數，共計得手點數新台幣1萬7千多元。

文自所副所長呂榮林說，鍾嫌於本月16日重施故技，向店員借iPhone 6 plus手機，謊稱請朋友幫忙繳款，趁店員幫其他客人結帳時，搶手機逃離，警方於20日下午2點半許於左營高鐵站前逮捕，起獲手機贓物。

鍾嫌被帶回住家取贓，鍾母見兒犯案，哭著要兒子看看孫女，反省已身為人父竟犯大錯，母子抱頭痛哭，悔不當初。

鍾嫌供稱原在北部從商，回高雄與老母同住，因出車禍右腳骨折無法工作，向地下錢莊借錢無力還款，只能進超商行騙。警方查出，鍾嫌狡猾，每次做案都會變裝，並沿途將衣物丟棄於水溝、圍牆、廠區及高爾夫球場內，訊後依詐欺、搶奪等罪嫌送辦。

警方呼籲店家，提防新態詐騙手法，如遇歹徒立即報案求助，防止同業繼續受害。