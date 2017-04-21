懷疑老婆「討客兄」 夫縱火燒「情人」車洩憤

2017-04-21 13:02

〔記者陳建志／台中報導〕南投56歲賴姓男子，因懷疑太太和台中55歲吳姓男子有染，19日凌晨從南投開車到霧峰，拿著瓦斯噴燈放在車底下縱火後逃逸，賴男以為神不知鬼不覺，卻不知道被害人因之前車子多次遭破壞，暗中裝監視器自保，清楚拍下整個犯案過程，警方昨天將賴男拘提到案，賴男一度質疑警方亂抓人，直到警方拿出監視器畫面才啞口無言坦承：「有證據就有」，訊後今天依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市消防局19日凌晨4點多接獲報案，指稱霧峰中正路發生火燒車，霧峰消防分隊立刻出動3輛消防車到場灌救，抵達時車子已經陷入火海，因旁邊還放了好幾桶瓦斯，嚇壞附近民眾，消防人員立刻出水灌救，不到5分鐘就將火勢撲滅，不過整輛車已經嚴重焚燬。

警方調查發現，該輛車是邱姓女子所有，不過平時由吳姓男友使用，因之前車子多次遭破壞，4月初在警方建議下裝監視器自保，沒想到才裝沒多久車子就莫名起火，調閱監視器果然發現起火前1輛貨車停在車子前面，一名男子下車走到車子右側，離開時車子右前方輪胎處已經起火，接著整輛車引擎室冒煙起火。

霧峰分局警方獲報擴大調閱監視器，查出疑似犯案的貨車是賴姓男子太太所有，昨天下午帶著拘票前往賴男南投住處逮人，賴男一度否認，直到警方拿出監視器畫面才坦承犯案。

賴男表示，因懷疑太太和吳男有曖昧關係，才會破壞車子洩憤，不過並未提出2人有曖昧關係的具體證據；賴男太太和吳男則都否認2人有曖昧關係，吳男表示幾年前因工作關係和賴男夫妻認識，但僅是一般朋友，不知道賴男為何會懷疑，警方訊後今天依公共危險罪嫌將賴男移送法辦。